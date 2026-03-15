VÍDEO: Neemias em grande destaque na vitória dos Celtics
Ao intervalo, o poste português já somava 22 pontos
Neemias Queta esteve em grande destaque no triunfo dos Boston Celtics com os Washington Wizards (111-100). O poste português teve uma primeira metade de sonho e esteve perto de bater o recorde pessoal.
No primeiro período só deu Neemias. No segundo igual. Ao intervalo os Celtics já iam vencendo (64-41) e o gigante do Vale da Amoreira já somava 22 pontos.
Porém, na segunda parte, Mazzula aproveitou a vantagem no marcador para fazer descansar o português. Luka Garza, que acabou por saltar do banco para substituir Queta, aproveitou a oportunidade e somou 15 pontos.
Ainda assim, Neemias acabou mesmo por ser o maior pontuador dos Celtics – e até do encontro. No final, o poste fez um duplo-duplo de 24 pontos e dez ressaltos. Somou, ainda, três assistências e dois desarmes de lançamento.
Outro jogador que brilhou do lado de Boston foi Jayson Tatum, que registou um duplo-duplo de 20 pontos e 14 ressaltos. Pela equipa da capital norte-americana, Tristan Vukcevic foi o mais inconformado com 22 pontos.
O português foi, assim, o jogador do encontro.
Showed up and showed out 👏@nemi1599 put together one of the best efforts of his career and he's tonight's @Gatorade Player of the Game pic.twitter.com/croIo8ATlP— Boston Celtics (@celtics) March 15, 2026
Com este triunfo (111-100), Boston reencontra o caminho das vitórias e mantém-se na segunda posição da Conferencia Este com 44 vitórias e 23 derrotas. Os Wizards, por sua vez, estão em 14.º da mesma conferência com 16 vitórias e 50 derrotas.