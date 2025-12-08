O Celtics, de Neemias Queta, venceram pela quinta vez consecutiva na NBA. Na visita a Toronto, Canadá, o poste português contribuiu com um duplo-duplo na vitória frente aos Raptors (121-113).

A equipa do português entrou bastante forte e ao intervalo já vencia por 77-59. No entanto, no regresso dos balneários, a equipa da casa deu uma resposta e conseguiu aproximar-se no terceiro período.

Ainda assim, Boston não perdeu o foco e conseguiu uma vitória por 121-113. Jaylen Brown foi a figura dos Celtics com 30 pontos e oito ressaltos. Derick White teve também em destaque com 27 pontos e cinco assistências.

Já Neemias Queta, que foi uma vez mais titular, fez um duplo-duplo de 11 pontos e 11 ressaltos. Somou, ainda, quatro assistências, dois desarmes de lançamento e um roubo de bola.

Pelos Raptors, Brandon Ingram foi o mais inconformado com 30 pontos. Scottie Barnes também esteve em destaque com 18 pontos e 11 ressaltos.

Com este triunfo, os Celtis somam a quinta vitória consecutiva. São atualmente terceiros na Conferência Oeste com um registo de 15 vitórias e nove derrotas.