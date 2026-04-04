VÍDEO: Neemias Queta faz 16.º duplo-duplo da temporada da NBA
Poste português fez 19 pontos, 10 ressaltos e quatro desarmes de lançamento no triunfo dos Celtics sobre os Bucks
Neemias Queta somou o 16.º duplo-duplo da época na vitória dos Boston Celtics no reduto dos Milwaukee Bucks, por 133-101, na jornada de sexta-feira da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).
O poste internacional português, que cumpriu o 72.º jogo em 2025/26, 71 dos quais como titular, somou 19 pontos, igualando o seu terceiro melhor registo num jogo, com oito em 11 nos lançamentos de campo e três em quatro nos lances livres, e 10 ressaltos, quatro na tabela ofensiva.
Em 28.54 minutos, Neemias juntou ainda quatro desarmes de lançamento e duas assistências, não cometeu qualquer «turnover» e fez duas faltas.
Os Celtics foram liderados por Jaylon Brown, que somou 26 pontos, e Jayson Tatum, autor de 23 pontos, 11 ressaltos e nove assistências, enquanto o suplente Taurean Prince foi o melhor marcador dos anfitriões, com 18.
Os Celtics somaram o 52.º triunfo, em 77 jogos, e são segundos na Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (56 triunfos e 21 desaires), enquanto os Bucks seguem no 11.º posto, com 30 vitórias e 47 derrotas, e estão fora dos play-offs. A equipa de Boston volta a jogar no domingo, na receção aos Toronto Raptors.