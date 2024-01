Neemias Queta alinhou na 20.ª vitória em 20 jogos dos Boston Celtics em casa na época 2023/24 da NBA, agora sobre o San Antonio Spurs por 117-98.

O poste português esteve em campo 12 minutos, nos quais anotou 6 pontos e somou ainda oito ressaltos, dois desarmes de lançamento e cinco faltas que o deixaram à beira da exclusão.

Neemias protagonizou um momento destacado nas redes sociais pelos Celtics: um duelo com Victor Wembanyama, prodígio francês que foi a escolha número 1 do último draft, no qual levou a melhor.

Os Celtics, que tiveram três jogadores com mais de 20 pontos (Jayson Tatum, 24; Jrue Holiday, 22; Jaylen Brown, 21), são a melhor equipa da Conferência Este e de toda a fase regular, com 32 vitórias e 9 derrotas.

OUTROS RESULTADOS:

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves, 117-124

Toronto Raptors-Miami Heat, 121-97

New York Knicks-Houston Rockets, 109-94

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, 135-95

Atlanta Hawks-Orlando Magic, 106-104

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets, 132-112

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets, 105-103