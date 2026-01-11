Neemias Queta voltou a ser titular pelos Boston Celtics. A equipa do português saiu derrotada (100-95) frente aos San Antonio Spurs, mas o poste colecionou uma boa partida individual.

O maior pontuador da partida foi Derrick White com 29 pontos, somando ainda nove ressaltos. Seguido do Jaylen Brown com 27 pontos, oito ressaltos e sete assistências. Já Neemias esteve perto do duplo-duplo com nove pontos e 13 ressaltos. Somou, ainda, dois desarmes de lançamento.

No entanto, a vitória sorriu para a formação do Texas, que contou com Fox e Wembanyama, ambos com 21 pontos, para vencer a partida.

Os Celtics mantêm-se, assim, com 24 vitórias em 38 jogos, sendo os terceiros classificados da Conferência Este. Já os Spurs somam a 27.ª vitória também em 38 jogos, estando em segundo lugar da Conferência Oeste.

Outros resultados:

Dallas Mavericks 107-125 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 134-146 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 99-123 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 98-92 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 150-95 Utah Jazz