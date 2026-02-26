Os Boston Celtics, de Neemias Queta, perderam em casa dos Denver Nuggets (103-84) numa noite em que Nikola Jokic esteve em destaque.

Este encontro marcou o regresso de Jaylen Brown, que foi o maior pontuador de Boston. O extremo de 29 anos anotou 23 pontos e 11 ressaltos depois de falhar o jogo com os Suns.

Derrick White esteve novamente em destaque, contribuindo com 20 pontos. Neemias Queta, por sua vez, voltou a ser titular e registou dez pontos e quatro ressaltos.

O português tem estado em grande destaque na defesa de Boston. Já depois de ter feito um enorme abafo a LeBron James, outro All-Star sofreu da mesma receita. Desta vez foi Jamal Murray quem sofreu um desarme de lançamento do «Quetão».

Porém, do outro lado havia um «tal» de Nikola Jokic, que fez 30 pontos, 12 ressaltos e seis assistências. O já 3x MVP da fase regular atingiu a marca dos 20 mil pontos, nove mil ressaltos, seis mil assistências e mil lançamentos de três pontos. O sérvio tornou-se, apenas, no quarto jogador da história a atingir esta marca.

Com esta derrota (103-84), os Celtics mantêm-se no segundo lugar da Conferência Este com 38 vitórias e 20 derrotas. Denver, por sua vez, são quartos da Conferência Oeste com 37 vitórias e 22 derrotas.

No jogo entre líderes das respetivas conferências, os Detroit Pistons bateram os Oklahoma City Tunder (OKC) por 124-116. Do lado de Detroit, a dupla do costume voltou a estar em destaque.

Cade Cunningham somou um duplo-duplo de 29 pontos e 13 assistências. Jalen Duren contribuiu também com um duplo-duplo de 29 pontos e 15 ressaltos.

Do lado de OKC, o poste Jaylin Williams foi o mais inconformado com 30 pontos e 11 ressaltos. Caso Wallace esteve também em destaque, com 23 pontos e cinco assistências.

Ambas as equipas continuam a liderar as respetivas conferências. Detroit lidera a Conferência Este com 43 vitórias e 14 derrotas. Já OKC está em primeiro da Conferência Oeste com 45 vitórias e 15 derrotas.

Outros resultados:

San Antonio Spurs 110-107 Toronto Raptors

Golden State Warriors 133-112 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 97-128 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 116-118 Milwaukee Bucks.