Noite de gala em Nova Iorque. Já depois de os San Antonio Spurs terem levado a melhor no jogo 3 das finais da NBA, a equipa do Texas esteve muito perto de empatar a série. Na verdade, esteve a vencer por 29 (!) pontos. Porém, literalmente no último lance do jogo, os New York Knicks conseguiram fazer o cesto que deu o triunfo (107-106).

A formação de Nova Iorque está a apenas uma vitória do título da NBA - algo que a cidade não festeja desde 1973.

Os Spurs entraram com tudo e já venciam por cerca de vinte pontos no final do primeiro quarto (41-22). No segundo período os Knicks equilibram um pouco o jogo. Ainda assim, a formação forasteiro foi para intervalo a vencer por 76-49.

Foi na segunda parte que tudo começou a «descambar» para a equipa de Victor Wembanyama. No terceiro e quarto período (juntos), os Spurs fizeram apenas 30 (!) pontos - menos do que o primeiro (41) e segundo (35) quarto. Os Knicks aproveitaram então o fator casa para recuperar de uma desvantagem de 29 pontos (a maior da história das finais da NBA)- vencendo o jogo no último lance.

Em termos individuais, Jalen Brunson, uma vez mais, liderou os Knicks. Somou 36 pontos, cinco ressaltos e sete assistências. Anunoby também foi destaque com 33 pontos e quatro ressaltos. Do lado dos Spurs, Wembanyama com um duplo-duplo de 24 pontos e 13 ressaltos foi o mais inconformado.

Com este triunfo (107-106), os Knicks estão na frente das finais (3-1) - ficando apenas a uma vitória do título da NBA. O quinto jogo está marcado para a madrugada de dia 14 (1h30).