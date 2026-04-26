Os Minnesota Timberwolves e os campeões Oklahoma City Thunder estão a um passo da próxima ronda da NBA.

Na madrugada deste domingo, os OKC, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, que fez 42 pontos, derrotaram os Phoenix Suns, por 121-109, e chegaram aos 3-0, ficando a uma vitória de seguirem para as meias-finais da conferência Oeste. Já os Timberwolves, com uma exibição de luxo de Ayo Dosunmu (43 pontos, máximo de carreira), fizeram 3-1, ao baterem os Denver Nuggets (112-96), com as exibições de Jamal Murray (30 pontos) e Nikola Jokic (24) a não serem suficientes para evitar o desfecho.

Noutros jogos da noite, na Conferência Este, os Orlando Magic venceram os Detroit Pistons por 113-105 no terceiro jogo da série e voltaram para a frente da eliminatória (2-1).

Já os New York Knicks venceram por (114-98) no quarto embate frente aos Atlanta Hawks e empataram a série de jogos em 2-2.

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Resultados dos play-offs da NBA (Sábado, 25 de abril):

Orlando Magic 113 – 105 Detroit Pistons (série: 2 – 1)

Oklahoma City Thunder 121 – 109 Phoenix Suns (série: 3 – 0)

New York Knicks 114 – 98 Atlanta Hawks (série: 2 – 2)

Minnesota Timberwolves 112 – 96 Denver Nuggets (série: 3 – 1)