Os Philadelphia Sixers arrasaram os Detroit Pistons na última madrugada, com uma vitória categórica por 147-116, com destaque para o regresso de Joel Embiid depois de três jogos ausente por lesão um pé. O pivô camaronês somou 36 pontos e 11 ressaltos.

Além de Embiid, destaque também para a prestação de James Harden, com um triplo-duplo (16 pontos, 15 assistências, 12 ressaltos), o segundo consecutivo contra os Pistons.

Pela equipa de Detroit, Killian Hayes marcou cinco pontos e distribuiu seis assistências nos 25 minutos em que esteve em campo.

Nos restantes jogos, Donovan Mitchell, oito dias depois dos 71 pontos que acumulou frente aos Chicago Bulls, agora somou mais 46, mas não conseguiu evitar a derrota dos Cleveland Cavaliers diante da sua antiga equipa, os Utah Jazz (116-114).

Jordan Clarkson liderou a equipa do Utah com 32 pontos, com destaque para os nove que somou nos derradeiros minutos do jogo numa altura em que os Jazz perdia por 107-102.

Todos os resultados da última madrugada

Philadelphia Sixer-Detroit Pistons, 147-116

Miami Heat-Oklahoma City Thunder, 112-111

Toronto Raptors-Charlotte Hornets, 132-120

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers, 116-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns, 113-125

Portland Trail Blazers-Orlando Magic, 106-109

LA Clippers-Dallas Mavericks, 113-101