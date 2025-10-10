A China é um dos países que conta com maior número de adeptos de NBA. No entanto, desde 2019 que não recebia um jogo de pré-época.

Nesta sexta-feira, 14 mil espetadores assistiram em Macau ao encontro de preparação entre os Brooklyn Nets e os Phoenix Suns. No final, os Suns venceram (132-127), mas o mais importante não era o resultado.

Este afastamento deveu-se aos comentários de Daryl Morey, antigo diretor-geral dos Houston Rockets. Na altura, o responsável da equipa do Texas demonstrou nas redes sociais apoio aos protestos antigovernamentais em Hong Kong.

A NBA recusou-se a punir Daryl Morey, mas a televisão estatal chinesa - CCTV - deixou de transmitir jogos da liga norte-americana. Uma decisão que resultou em 346 milhões de euros de receitas perdidas.

Pazes feitas, Macau, e mais especificamente a Venetian Arena, vai receber durante cinco anos jogos da pré-época da NBA. Nas bancadas havia maioritariamente adeptos dos Nets, até por contar no plantel com o extremo chinês, Zeng Fanbo.

Na primeira fila estavam nomes como David Beckham, antigo internacional inglês, e Jackie Chan, conhecido ator de Hong Kong.

Dillon ✖️ David Beckham & Jackie Chan 🤩 pic.twitter.com/uBoOolZIXZ — Phoenix Suns (@Suns) October 10, 2025

No que toca ao jogo jogado, do lado dos Suns, Devin Booker fez 18 pontos. Já dos Nets, o mais inconformado foi Cam Thomas, que anotou 22 pontos. As equipas voltarão a encontrar-se este domingo, na mesma arena.

«Há muito tempo que não sentia este nível de paixão (...). Foi importante a NBA voltar cá», atirou Devin Booker, estrela dos Suns.

«A maioria destes adeptos infelizmente não teve a oportunidades de ver jogos [da NBA], mas demos-lhes aqui um espectáculo e sentimo-nos apoiados», referiu o treinador dos Nets, Jordi Fernández.











