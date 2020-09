O grande jogo da noite desta sexta-feira da NBA colocava frente a frente James Harden e LeBron James, e foi o jogador dos Houston Rockets a levar a melhor.

O jogo um das meias finais da conferência Oeste dos play-offs foi equilibrado nos primeiros três períodos, mas a equipa do Texas superiorizou-se no quarto e último tempo, acabando por vencer os LA Lakers, por 112-97 apenas 48 horas depois de terem garantido a passagem às meias-finais.

Harden esteve em destaque e foi o melhor marcador do encontro com 36 pontos, mais 11 que Anthony Davis, o melhor da turma de Los Angeles. Davis, com 14 ressaltos conquistados, esteve em bom plano, numa noite em que LeBron se ficou pelos vinte pontos, sete assistências e oito ressaltos.

James esteve apagado, mas deu várias dores de cabeça a Russell Westbrook durante todo o encontro.

Se na conferência Oeste ainda está tudo em aberto, a Este os Miami Heat parecem encaminhados para a final da NBA, depois da terceira vitória diante dos Miwaukee Bucks (115-100).

Os homens de Miami até chegaram ao último quarto a perder por 12 pontos, mas deram a reviravolta no marcador nos últimos minutos. Liderados por Jimmy Butler, consentiram apenas 13 pontos e conquistaram quarenta.

Butler esteve em destaque no plano ofensivo, com trinta pontos e seis assistências. Giannis Antetokounmpo foi um dos melhores dos Miwaukee Bucks, com 16 ressaltos e nove assistências.

Os Bucks partem para o quarto jogo das meias finais com uma desvantagem de 0-3, nunca antes revertida na história da NBA.