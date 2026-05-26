VÍDEO: Knicks varrem Cavs e estão na final da NBA 27 anos depois
Equipa de Nova Iorque vence final dos playoffs da Conferência Este e vai defrontar Spurs ou Thunder na decisão da competição
Os New York Knicks vão disputar a final da NBA, 27 anos depois, depois de vencerem de forma categórica a decisão da Conferência Este.
A equipa de Nova Iorque varreu os Cleveland Cavaliers com um triunfo claro, por 130-93, que consumou o parcial de 4-0.
No quarto jogo da final da Conferência Este, disputado esta madrugada, no Ohio, os Knicks foram demolidores, vencendo o 11.º jogo consecutivo nos playoffs da NBA.
Karl-Anthony Towns, com 19 pontos, com oito em 11 em lançamentos de campo, e 14 ressaltos, destacou-se no «cinco» de Mike Brown, tal como Jalen Brunson, que somou 15 pontos e cinco assistências e foi eleito o «Jogador Mais Valioso» (MVP) da final de conferência. Na equipa da casa, o melhor foi Donovan Mitchell, que acabou o encontro com 31 pontos.
Os Knicks voltam assim à final da NBA, onde não estavam desde 1999, depois de «varrerem» os Cavs na final de conferência, tal como haviam feito na ronda anterior frente aos Philadelphia 76ers (4-0), além de terem virado de 1-2 para 4-2 na primeira eliminatória, face aos Atlanta Hawks.
A equipa de Nova Iorque sagrou-se campeã em 1970 e 1973, tendo sido finalista vencida em 1951, 1952, 1953, 1972, 1994 e 1999. Os Knicks ficam agora à espera do desfecho no Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, que estão empatados (2-2). O Jogo 5 da final da Conferência Oeste disputa-se esta noite em Oklahoma.
Veja os melhores momentos da vitória dos New York Knicks: