O português Neemias Queta alinhou durante 15m21 na derrota dos Sacramento Kings em casa dos Miami Heat (123-100), naquele que foi o segundo encontro com mais tempo de utilização na NBA.

Sem Domantas Sabonis, Richaun Holmes e Alex Len, o poste luso foi lançado em todos os quatro períodos, conseguindo três pontos e um ressalto.

Neemias marcou o único lançamento de campo tentado, depois de ganhar um ressalto ofensivo, e acertou um de dois lances livres, após sofreu uma falta.

O poste português entrou em campo a 3m29 do final do primeiro período e só saiu a 6m35 do intervalo, já depois de ter conseguido um ressalto ofensivo e de marcar dois pontos, na sequência de um «afundanço». Na segunda parte, entrou a 1m42 do fim do terceiro período, tendo acertado um de dois lances livres. No último, regressou para cumprir 4m45, sem conseguir somar qualquer ponto.

Esta foi a 12.ª vez que o basquetebolista português alinhou na NBA.

Jimmy Butler esteve em foco, com 27 pontos, sete assistências e cinco ressaltos, bem como Bam Adebayo (22 pontos e 15 ressaltos).

Os Miami Heat, com 48 vitórias e 28 derrotas, estão de novo na liderança da conferência Este, enquanto os Sacramento Kings seguem em 13.º a Oeste, , praticamente, afastados do ‘play-in’.

Noutro dos jogos da última madrugada, Nikola Jokic voltou a fazer das suas.

O Denver Nuggets bateram os Charlotte Hornets, por 113-109, um triunfo muito devido ao triplo-duplo do sérvio, que conseguiu 26 pontos, 19 ressaltos e 11 assistências.

LaMelo Ball e Miles Bridges, ambos com um duplo-duplo, tentaram remar contra a maré, mas o diferencial de 10 pontos no terceiro período ditou o desfecho da partida.

Sem Jayson Tatum, os Boston Celtics perderam após prolongamento no reduto dos Toronto Raptors (115-112). Foi a primeira derrota dos Celtics, após seis triunfos consecutivos.

Pascal Siakam chegou aos 40 pontos, aos quais somou 13 assistências.

Já os Golden State Warriors, sem Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, foram dominados pelos Memphis Grizzlies (123-95), que não contaram com Ja Morant.

Os resultados da última madrugada na NBA:

Hornets 109-113 Nuggets

Cavaliers 107-101 Magic

Pacers 123-132 Hawks

Heat 123-100 Kings

Knicks 109-104 Bulls

Raptors 115-112 Celtics

Rockets 120-123 Spurs

Grizzlies 123-95 Warriors

Trail Blazers 131-134 Thunder