Onze derrotas no último 14 jogos. Quatro derrotas desde o All Star.

É este o registo dos Los Angeles Lakers que, na última madrugada, voltaram a tropeçar.

Com LeBron James a tentar remar contra a maré, os Lakers perderam contra os vizinhos Los Angeles Clippers (132-111).

Ao intervalo, nada fazia prever o desnível do marcador, já que os Clippers venciam por apenas 66-63. Mas no terceiro período, a diferença acentuou-se com um parcial de 40-18.

Reggie Jackson foi o melhor elemento em campo, com 36 pontos, oito ressaltos e nove assistências. Já LeBron, com o mesmo número de ressaltos conseguidos, somou ainda 26 pontos e quatro assistências.

Noutro dos jogos da noite, Luka Doncic ‘despachou’ os Golden State Warriors.

O esloveno chegou aos 41 pontos, 10 ressaltos e nove assistências e liderou o triunfo caseiro dos Mavericks, por 122-113.

Já Kevin Durant saiu derrotado no regresso após lesão.

Os Brooklyn Nets perderam diante dos Miami Heat, por 113-107. Ainda assim, Durant liderou nos pontos (31), enquanto Bam Adebayo também assumiu plano de destaque ao registar um duplo-duplo.

Os Sacramento Kings, sem Neemias Queta, venceram os San Antonio Spura (112-115), os Atlanta Hawks derrotaram os Chicago Bulls (130-124) – com uma grande exibição e um duplo-duplo de Trae Young – enquanto os 38 pontos de Já Morant foram insuficientes para travar os Boston Cletics de Jayson Tatum e Al Horford (120-107).

Resultados da última madrugada:

Atlanta Hawks- Chicago Bulls, 130-124

Boston Celtics – Memphis Grizzlies, 120-107

Brooklyn Nets – Miami Heat, 107-113

Toronto Raptors- Detroit Pistons, 106-108

Dallas Mavericks - Golden State Warriors, 122-113

San Antonio Spurs- Sacramento Kings, 112-115

LA Clippers - LA Lakers, 132-111