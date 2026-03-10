O basquetebolista canadiano Shai Gilgeous-Alexander fez história na NBA na última noite, ao igualar o recorde impressionante que Wilt Chamberlain detinha, com 126 jogos consecutivos a fazer 20 ou mais pontos.

O MVP da última temporada ajudou os Oklahoma City Thunder à vitória ante os Denver Nuggets, por 129-126, com 35 pontos, nove ressaltos e 15 assistências. Do outro lado, Nikola Jokic destacou-se nos Nuggets, com 32 pontos, 14 ressaltos e 13 assistências.

A marca foi igualada quando Shai fez um triplo no terceiro período, para dar vantagem de 88-87 aos OKC.

A noite histórica acabou em grande quando Shai fez um triplo para decidir o jogo a três segundos do fim, desfazendo o empate a 126 pontos que se registava.

O base de 27 anos pode estabelecer um novo recorde na noite de quinta-feira, no jogo ante os Boston Celtics, onde joga o português Neemias Queta.

Chamberlain tinha fixado a sua marca entre 1961 e 1963. A última vez que Shai ficou abaixo dos 20 pontos foi quando marcou 18 ante os San Antonio Spurs, a 30 de outubro de 2024.

Nos outros jogos da noite, os Cleveland Cavaliers venceram os Philadelphia 76ers por 115-101, os Brooklyn Nets venceram os Memphis Grizzlies por 126-115, os Utah Jazz triunfaram ante os Golden State Warriors por 119-116 e os Los Angeles Clippers também venceram em casa, ante os New York Knicks, por 126-118.