Neemias Queta marcou 14 pontos no triunfo dos Sacramento Kings sobre Miami Heat, por 81-64, no jogo do último domingo da Summer League da NBA.



Além dos 14 pontos, o poste português conseguiu três roubos de bola, sendo um dos destaques do encontro juntamente com Keon Ellis (melhor marcador do encontro com 17 pontos).

No primeiro encontro do torneio de São Francisco (Califórnia) da Summer League, Queta tinha conseguido 12 pontos, seis ressaltos e dois desarmes de lançamento, no triunfo sobre os Golden State Warriors (86-68).

No sábado, os Kings tinham anunciado que Neemias Queta tinha renovado o contrato, novamente um vínculo de ‘duas vias’, podendo jogar na equipa principal, na NBA, e pelos Stockton Kings, na Liga de desenvolvimento (G-League), tal como na época passada.