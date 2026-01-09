OFICIAL: Trae Young troca Atlanta por Washington
Base de 27 anos muda de equipa pela primeira vez na carreira
É oficial. Trae Young é mesmo o novo jogador dos Washington Wizards. O base de 27 anos muda-se, assim, para a capital depois de ter representado os Hawks nas últimas sete temporadas e meia.
Young, recorde-se, foi escolhido pelos Dallas Mavericks no draft de 2018, tendo sido imediatamente trocado para Atlanta por Luka Doncic. O esloveno, recorde-se, mudou também de equipa na temporada passada, reforçando os Los Angeles Lakers.
Ora, tendo feito toda a carreira até então pelos Hawks, Young soma médias de carreira de cerca 25 pontos e dez assistências por jogo. Nos últimos dias saiu a notícia que a equipa do base estaria a negociar uma troca juntamente com o frontoffice de Washington, que foi escolha preferencial de Trae.
Segundo informações avançadas por Shams Charania, o quatro vezes All-Star foi trocado por CJ McCollum e Corey Kispert. Young parte assim para a segunda equipa na NBA, onde terá um papel de «veterano» num plantel bastante jovem.
Pelos Hawks, o melhor que conseguiu foi chegar à final da Conferência Este em 2021. Na altura, foram eliminados pelos Milwaukee Bucks, que se sagraram campeões nessa época.