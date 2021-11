Um caso insólito adiou o reatamento entre os Utah Jazz e os Sacramento Kings na última madrugada. Um adepto detentor de um dos bilhetes mais caros, que lhe permita estar na linha da frente, bem junto ao campo e ao lado dos jogadores, sentiu-se mal e vomitou para dentro do campo.

O incidente aconteceu já no decorrer da quarta parte e obrigou à interrupção do jogo por mais de vinte minutos. Depois de um período de estupefação, lá apareceram uns funcionários com umas esfregonas para, com o apoio da mascote dos Jazz, limpar o chão e acompanhar o referido adepto para o exterior do recinto.

O DJ de serviço no pavilhão brincou com a situação e meteu a música dos Beatles Help (socorro/ajuda) face à aproximação do pessoal de limpeza.

A equipa da casa acabou por vencer o jogo por 123-105.

Veja as imagens, caso não seja suscetível: