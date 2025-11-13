Victor Wembanyama, poste de 21 anos, vinha para a NBA para dominar. Isso era algo já esperado. Depois de Lebron James, o francês foi o jogador mais aguardado para pisar os palcos da liga norte-americana de basquetebol.

A expectativa era, portanto, enorme. «Wemby», como é conhecido na NBA, não só tem cumprido com as expectativas como também tem apontado a voos mais altos. Algo que os impressionantes 2,27 metros de altura certamente ajudam a alcançar.

Mas atenção, não é só tamanho. Vamos aos números. Victor Wembanyama, natural de Le Chesnay (França), foi escolhido pelos San Antonio Spurs na primeira escolha do draft de 2023. Está, portanto, na terceira época na NBA.

Nos primeiros 120 jogos, o jovem francês já regista melhores estatísticas que Lebron James, Stephen Curry, Hakeem Olajuwon e Karl Malone. Ora, concorrência de peso.

No que toca a pontos, Wemby tem já 2738. Ultrapassa Lebron, que colecionou 2680 nos primeiros 120 jogos. Nos ressaltos, outra arma do poste francês, leva já 1301, batendo os 1091 de Karl Malone. Nos desarmes de lançamento, destaque também do jogo de Wembanyama, o francês conta com 448 contra os 337 de Hakeem Olajuwon.

Isto são tudo estatísticas «esperadas» para um poste que domine os dois lados do campo. O que mais surpreende é o lançamento, mais especificamente o de três pontos. Wemby supera até Curry neste capítulo. 274 contra 242.

Números que parecem ser apenas o começo de uma carreira que tem, pelo menos, a expectativa de entrar para uma das melhores da história. Em comparação com a primeira temporada, Victor aumentou todas as estatísticas pessoais: Passou de 21,4 pontos para 26,2, 3,9 assistências para 4,0 e 10,6 ressaltos para 13.

Não é de todo espanto nenhum que o nome do francês já comece a ser mencionado para o MVP da fase regular. Atualmente, Wemby tem contribuindo para um bom arranque de temporada dos Spurs, que são atualmente terceiros na Conferência Oeste com um registo de oito vitórias e três derrotas.



