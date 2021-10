Começou a temporada da NBA e os ânimos já aqueceram no banco dos Lakers.

A equipa de Los Angeles defrontou (e perdeu por 105-115) os Phoenix Suns e Dwight Howard e Anthony Davis pegam-se no banco em pleno jogo. Os restantes companheiros acorreram de imediato para os separar.

Dwight Howard falou aos jornalistas no final do jogo. «Estamos bem. Tivemos um desentendimento sobre algo que aconteceu no jogo, mas já resolvemos tudo.»

«Somos muito apaixonados por vencer, mas já tiramos este assunto da frente. Somos homens, estas coisas acontecem. Ele é meu irmão, companheiro de equipa e estamos bem», garantiu.