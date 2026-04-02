É comum as instituições desportivas entrarem no espírito do Dia das Mentiras. Apesar de essas «piadas» rondarem muito sobre contratações falsas, há sempre clubes que conseguem inovar.

Os Washington Wizards, da NBA, tiveram uma ideia diferente para celebrar o dia, mas já sentiram a necessidade de virem desculpar-se publicamente sobre o assunto.

Na derrota com os Philadelphia 76ers (153-131), os Wizards – a jogar em casa – organizaram o habitual lançamento do meio-campo em que os adeptos podem ganhar milhares de dólares.

Um adepto, de olhos vendados, tentou a sorte para dez mil dólares. Falhou miseravelmente. Porém, as mascotes que estavam em campo começaram a festejar, fingindo que o lançamento tinha entrado.

Já de cheque na mão, o alegado adepto viu as imagens e percebeu que afinal... falhou.

Horas depois do encontro, os Wizards sentiram a necessidade de vir pedir desculpa sobre a «piada». De resto, tudo tinha sido planeado – até o adepto era, afinal, um ator.

«Pedimos desculpa pela brincadeira do Dia das Mentiras de ontem à noite, que deixou muitos a pensar se teríamos induzido algum fã em erro. A encenação que envolveu a nossa mascote e outros membros da nossa equipa de animação foi planeada e tinha como objetivo celebrar o dia. Todos os participantes estavam a par da brincadeira, mas não acertámos no alvo. Os nossos fãs são a nossa prioridade e continuamos empenhados em proporcionar uma experiência positiva a todos os que assistem aos nossos jogos», escreveram em comunicado.