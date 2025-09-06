Neemias Queta, poste português que atua nos Boston Celtics, analisou a derrota frente à Alemanha a contar para os «oitavos» do Eurobasket. O gigante luso aproveitou para fazer um balanço da prestação portuguesa na competição, salientou o orgulho em vestir as cores portuguesas e olhou para o futuro desta seleção.

A tabela defensiva foi determinante para a vitória alemã, mas o orgulho prevalece

«Foram uns bons três períodos iniciais. Soubemos gerir com a pressão deles. O tamanho deles também foi algo que nos afetou na tabela defensiva e no quarto período foi mesmo determinante, mas estamos bastante orgulhosos do nosso trabalho e do que fizemos neste torneio.»

Notas tiradas. Agora o foco é regressar melhor

«Foi uma boa experiência para aprender e na próxima vez estarmos mais preparados para estar aqui a este nível. Foi um torneio em que tivemos altos e baixos, mas, acima de tudo, conseguimos competir com as melhores equipas e isso, tendo em conta o nosso contexto, é algo do qual nos devemos orgulhar imenso. Que da próxima vez possamos estar melhor.»

Desejo de transitar o bom momento para a qualificação para o Mundial de 2027

«Temos de ir pouco a pouco, não se traçam objetivos à última hora. O que fizemos aqui não interessa para o Mundial. Temos de saber o que é que fizemos bem e levar as coisas que fizemos bem para o apuramento para o Mundial e depois, jogo a jogo, fazer mais do mesmo. Sabemos que não vai ser fácil, temos um grupo complicado, mas, ao mesmo tempo, sabemos o nosso valor. Temos de aproveitar este momento que temos tido e continuar a jogar com a mesma confiança, porque não vai ser fácil. Temos de criar aquela sensação de confiança para irmos para os jogos como deve ser. Já temos um bocadinho de experiência a este nível elevadíssimo. Temos de tornar esta experiência benéfica para nós.»

Orgulho e diversão em representar Portugal

«Gosto de estar aqui com os meus colegas e representar a seleção. É algo que gosto de fazer. Estou muito feliz aqui com os meus colegas. Divirto-me imenso a representar o país. É algo de que eu me orgulho imenso.»









