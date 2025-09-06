«Conseguimos competir com as melhores equipas e isso é algo do qual nos devemos orgulhar»
Neemias Queta, poste português, fez um balanço da participação de Portugal no Eurobasket
Neemias Queta, poste português, fez um balanço da participação de Portugal no Eurobasket
Neemias Queta, poste português que atua nos Boston Celtics, analisou a derrota frente à Alemanha a contar para os «oitavos» do Eurobasket. O gigante luso aproveitou para fazer um balanço da prestação portuguesa na competição, salientou o orgulho em vestir as cores portuguesas e olhou para o futuro desta seleção.
A tabela defensiva foi determinante para a vitória alemã, mas o orgulho prevalece
«Foram uns bons três períodos iniciais. Soubemos gerir com a pressão deles. O tamanho deles também foi algo que nos afetou na tabela defensiva e no quarto período foi mesmo determinante, mas estamos bastante orgulhosos do nosso trabalho e do que fizemos neste torneio.»
Notas tiradas. Agora o foco é regressar melhor
«Foi uma boa experiência para aprender e na próxima vez estarmos mais preparados para estar aqui a este nível. Foi um torneio em que tivemos altos e baixos, mas, acima de tudo, conseguimos competir com as melhores equipas e isso, tendo em conta o nosso contexto, é algo do qual nos devemos orgulhar imenso. Que da próxima vez possamos estar melhor.»
Desejo de transitar o bom momento para a qualificação para o Mundial de 2027
«Temos de ir pouco a pouco, não se traçam objetivos à última hora. O que fizemos aqui não interessa para o Mundial. Temos de saber o que é que fizemos bem e levar as coisas que fizemos bem para o apuramento para o Mundial e depois, jogo a jogo, fazer mais do mesmo. Sabemos que não vai ser fácil, temos um grupo complicado, mas, ao mesmo tempo, sabemos o nosso valor. Temos de aproveitar este momento que temos tido e continuar a jogar com a mesma confiança, porque não vai ser fácil. Temos de criar aquela sensação de confiança para irmos para os jogos como deve ser. Já temos um bocadinho de experiência a este nível elevadíssimo. Temos de tornar esta experiência benéfica para nós.»
Orgulho e diversão em representar Portugal
«Gosto de estar aqui com os meus colegas e representar a seleção. É algo que gosto de fazer. Estou muito feliz aqui com os meus colegas. Divirto-me imenso a representar o país. É algo de que eu me orgulho imenso.»