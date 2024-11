Os Boston Celtics arrancaram esta madrugada uma vitória muito suada, frente ao Brooklyn Nets (108-104), após prolongamento, depois do tempo regulamentar ter terminado num empate.

Neemias Queta não foi desta vez titular, mas jogou 27 minutos e apresentou excelentes registos outra vez: o português ganhou dez ressaltos, apontou dois pontos, fez três abafanços e duas assistências.

Jayson Tatum (33 poontos, 6 assências e 9 ressaltos) foi o homem do jogo, numa vitória que mantém os Bostos Celtics no segundo lugar da Conferência Este, com oito vitórias e duas derrotas em dez jogos.

Os Cleveland Cavaliers lideram a Conferência, com dez vitórias em dez jogos.