O poste português Neemias Queta marcou 23 pontos Summer League de Las Vegas, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), sem evitar o desaire dos Sacramento Kings frente aos Orlando Magic, por 94-92, após dois prolongamentos.

Neemias esteve em plano de destaque, contribuindo ainda com oito ressaltos, três assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento, em 30.06 minutos.

A 5,1 segundos do final do tempo regulamentar, o jogador luso marcou um triplo que colocou os Kings a três pontos dos Magic (84-87), para, a dois centésimos, Keegan Murray empatar com outro triplo.

O triplo marcado por Neemias Queta mereceu um comentário bem-humorado de Paolo Banchero e uma resposta à altura do português ao adversário ítalo-americano.

«Não era suposto teres marcado aquele triplo.»



«Tu não me conheces. Não me conheces.»

A formação de Sacramento esteve a vencer por 92-89 no primeiro prolongamento, mas foi derrotado no segundo.