O Manchester United chegou esta quinta-feira a acordo com o Borussia Dortmund para garantir a contratação do extremo Jadon Sancho a troco de 85 milhões de euros. Ora esta transferência transformação o internacional inglês num dos vinte jogadores mais caros da história do futebol, e é um bom pretexto para recordar a lista dos negócios mais caros do futebol.

A mudança de Neymar do Barcelona para o PSG continua a ser a maior transferência da história, tendo custado astronómicos 222 milhões de euros, o que não torna o internacional brasileiro lider desta lista a enorme distância de todos os restantes jogadores. Não há, aliás, perspetivas que estes números possam vir a ser batidos num futuro muito próximo.

Depois de Neymar, segue-se outro jogador do PSG: na circunstância o francês Kylian Mbappé, que custou 145 milhões de euros. O terceiro atleta mais caro... são dois, ambos para o mesmo clube e pelo mesmo préço: o Barcelona pagou 135 milhões pelo médio ofensivo Philippe Coutinho e pelo avançado Ousmane Dembélé.

No quinto lugar aparece um português: João Félix deixou o Benfica e assinou pelo At. Madrid a troco de 126 milhões de euros, sendo que não é o único jogador luso na lista de 20 transferências mais caras: Ronaldo assinou pela Juventus por 117 milhões e aparece na sétima posição, ele que também entra mais abaixo, pela mudança para o Real Madrid por 94 milhões.

*Todos os números apresentados têm como base o site transfermarkt