João Paulo Correira, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, apelou nesta segunda-feira ao «bom senso» na polémica entre Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora.

«Como em todas as crises, tem de imperar o bom senso, esperando que este episódio não se repita. A questão da nacionalização dos atletas foi algo que nunca levantou polémica ou dúvida, é um não assunto», considerou João Paulo Correia.

À margem da gala do jornal O Gaiense, em Vila Nova de Gaia, o secretário de Estado considerou que a troca de acusações não passou de «pequeno conflito entre dois grandes campeões do desporto português».

«Todos nós festejámos as conquistas do Pedro Pichardo e do Nélson Évora. Estão na galeria do desporto nacional e merecem a nossa admiração», completou João Paulo Correia.