A propósito dos parabéns dados a Bernardo Silva, atual jogador do Manchester City, por parte do Benfica, o futebolista português Nélson Oliveira deixou uma mensagem ao clube da Luz, que já representou, lembrando que os encarnados não lhe deram os parabéns no último domingo.

«O meu aniversário foi há dois dias atrás também, obrigado», escreveu esta manhã o avançado que agora representa os gregos do PAOK. Uma mensagem que foi escrita com um emoji de riso, nos comentários à publicação do Benfica sobre Bernardo, na rede social Instagram.

Oliveira, de 30 anos, fez formação no Benfica de 2006 a 2009, tendo representado a equipa principal dos encarnados em 2011/2012 (22 jogos, três golos) e na parte inicial da época 2014/2015 (dois jogos). Atravessou vários empréstimos até 2016, ano em que se desvinculou em definitivo das águias.