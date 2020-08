Nélson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting que permanece ligado ao clube leonino, recorreu ao Twitter para responder a Alan, que, em entrevista ao Correio da Manhã, disse que o Sp. Braga está à frente do Sporting no futebol português. «O Sp. Braga é agora o terceiro grande, porque ficou à frente do Sporting», apontou.

Nélson não gostou de ver diretor de relações institucionais do Sp. Braga colocar o Sporting abaixou dos arsenalistas e respondeu-lhe em forma de convite. «Amigo Alan, ofereço-te uma visita guiada ao Museu do Sporting. Um abraço», escreveu no Twitter.