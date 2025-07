Nélson Semedo foi oficializado como reforço do Fenerbahçe de José Mourinho. O lateral direito de 31 anos chega proveniente do Wolverhampton, clube que representou nas últimas cinco épocas.

Já tinha aterrado na manhã desta quinta-feira em Istambul para se oficializar como reforço. O jogador luso foi associado a um regresso ao Benfica no início do mercado de verão, mas os encarnados acabaram por avançar por Dedic.

O internacional português parte, assim, para o quarto clube da carreira. Despontou no Benfica, tendo vencido cinco títulos pelos encarnados. Seguiu para o Barcelona, com destaque para a conquista de duas Ligas espanholas, antes de rumar para Inglaterra para vestir as cores do Wolves.