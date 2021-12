O Feirense recebeu e venceu esta terça-feira o Benfica B, por 2-1, no Estádio Marcolino de Castro, no duelo entre os dois primeiros classificados, na 16.ª jornada da II Liga.

Sem o treinador Nélson Veríssimo no banco, que subiu à equipa principal depois da saída confirmada de Jorge Jesus no Benfica, os bês das águias foram comandados por Paulo Mateus e ficaram em desvantagem cedo na partida.

Aos 11 minutos, Kerwin Vargas recebeu de peito na área e rematou de pé direito para o 1-0 na partida, a favor dos fogaceiros.

O intervalo chegou com esse lance a fazer a diferença no marcador e mais golos ficaram reservados para os dez minutos finais. Ao minuto 82, Manu bateu Mile Svilar de penálti e fez o 2-0 para os comandados de Rui Ferreira, que ainda tiveram de segurar a diferença mínima nos instantes finais, depois de Henrique Araújo ter assinado o 2-1 final no quarto de cinco minutos de compensação.

Com este resultado, o Feirense soma a segunda vitória seguida e chega aos 32 pontos, no segundo lugar, ficando a agora um ponto do Benfica B, líder com 33.