O Benfica recebe o Santa Clara neste sábado (18h00), em encontro referente à 22.ª jornada da Liga. A formação encarnada entra em campo já depois do clássico entre FC Porto e Sporting, duelo que poderá ser importante para os objetivos dos encarnados na presente temporada.



O que importava para nós Benfica era que os dois perdessem. Nessa impossibilidade, no que temos de nos centrar é na importância do jogo de amanhã e em conquistar os três pontos para dar sequência à vitória que tivemos em Tondela», começou por dizer Nélson Veríssimo, concluindo: «Quanto ao jogo de logo, é observar o jogo, ver o que as duas equipas vão fazer e depois no fim ver qual é o resultado.»



Colocando o foco na receção ao Santa Clara, o treinador do Benfica pretende dar continuidade à boa exibição e ao triunfo em Tondela.



«Espero um Santa Clara com qualidade, mudaram de treinador há pouco tempo, o Mário Silva tem um passado que fala por ele. Esperamos um jogo com índice de dificuldade grande, porque reconhecemos qualidade coletiva e individual ao Santa Clara. Não nos podemos esquecer dos confrontos que tiveram com os nossos rivais mais diretos, em que saíram vitoriosos», acrescentou Nélson Veríssimo.



[em atualização]