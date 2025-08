Nemanja Matic, experiente médio de 37 anos, não tem sido aposta de Paulo Fonseca no Lyon. O ex-Benfica, aliás, é o único jogador que transita da época passada a ser suplente nos jogos de preparação.

O técnico português admitiu que Matic poderá passar por um processo de mudança num futuro breve, garantindo que quer ser honesto com o jogador.

«É uma pessoa muito boa, um jogador importante no balneário. Vou falar com ele para saber o que podemos fazer pelo seu futuro e vamos conversar. Não é fácil fazer com que Nemanja e o clube fiquem satisfeitos com a situação. Quero ser honesto com o meu jogador», referiu em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Paulo Fonseca abordou, ainda, os quartos de final da Liga Europa da época passada, em que o Lyon caiu com o Manchester United de Ruben Amorim. O internacional sérvio não foi opção nem na primeira mão como na segunda. Questionado sobre isso, o técnico referiu que o mais importante é a equipa.

«Tenho uma relação muito boa com o Nemanja, e ele também fala português. É muito cordial. Depois disso, em Manchester, a decisão foi minha. Tenho de pensar como um treinador e fazer o que é melhor para o grupo. E, para mim, a primeira coisa importante é a equipa, depois é a equipa, e depois é a equipa outra vez», esclareceu.

Nemanja Matic tem contrato com o emblema francês até 2026. No entanto, dada a falta de utilização, pode esperar-se que o jogador mude de ares ainda neste mês de agosto.