O árbitro Nestor Pitana, dos mais prestigiados juízes do futebol sul-americano, protagonizou na quarta-feira um momento tanto insólito quanto hilariante.

Tudo aconteceu no jogo entre Godoy Cruz e Atlético Tucumán, a contar para a terceira jornada do campeonato argentino de futebol. A equipa da casa estava a perder por 2-1 já na compensação da segunda parte quando um jogador do Tucumán caiu no chão lesionado. O árbitro Pitana, como manda a regra, interrompeu a partida para assegurar que o jogador estava bem. Foi aí que a massa adepta do Godoy, em desvantagem no marcador, começou a assobiar em protesto pela decisão. O juiz da partida, incomodado com a atitude dos adeptos, reagiu com visível desagrado, gesticulando para as bancadas e indicando que o protesto era exagerado.

O jogador recuperou, o Atlético Tucumán assegurou a vitória e a reação de Nestor Pitana caiu nas redes sociais.