O Newcastle oficializou na tarde desta quinta-feira a contratação de Nick Pope.

O guarda-redes de 30 anos deixa o Burnley ao fim de seis épocas e compromete-se com os magpies paras as próximas quatro temporadas.

Depois de Matt Targett, o internacional inglês é o segundo reforço de verão do Newcastle, o novo clube rico de Inglaterra.

Antes de confirmar o nome do reforço, o Newcastle fez uma publicação nas redes sociais com fumo branco, numa alusão ao que acontece no Vaticano quando o nome do novo Papa está encontrado.

«Agora que estou aqui, estou ansioso por começar. O acordo levou algumas semanas para se concretizar, mas depois ficou fechado muito rapidamente. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso por me integrar no clube», disse Pope, aos meios do clube da Premier League.