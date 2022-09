O Newcastle anunciou esta sexta-feira a contratação de Garang Kuol, um jovem de apenas 18 anos que chega proveniente do Central Coast Mariners, da Áustralia.

O avançado vai integrar os magpies a partir de janeiro do próximo ano. «É inacreditável. Durante a infância na Austrália, a Premier League sempre foi o que toda a gente via, mas ninguém pensou que fosse possível alcançar esse nível. Estar nessa posição é incrível», disse o futebolista, ao site do novo clube.

Kuol, refira-se, cumpriu a primeira internacionalização pela seleção australiana na semana passada, frente à Nova Zelândia.

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺