O Liverpool pôs a liderança da Premier League à mercê do rival Manchester United.

O campeão inglês foi até St. James Park para empatar com o Newcastle num jogo que, devido às inúmeras ocasiões, estranhamente terminou 0-0.

Um dado deixava antever um mau resultado do Liverpool, porém. Os magpies não perdem com o campeão inglês em título, em casa, há quatro temporadas seguidas. Por outras palavras, a última equipa campeão a vencer em St. James Park para a Premier League foi o Manchester City em agosto de 2014.

A equipa de Jürgen Klopp podia aumentar para cinco os pontos de diferença para o segundo classificado da Premier League. Isto apesar de ficar com mais um jogo do que o Manchester United, de Bruno Fernandes.

Depois de um início mais equilibrado, o Liverpool começou a criar ocasiões, mas pela frente encontrou um inspiradíssimo Karl Darlow, guarda-redes da equipa do Norte de Inglaterra.

O guardião inglês negou por várias vezes o golo aos campeões, mas não foi o único guarda-redes a brilhar nesta noite. Do outro lado, Alisson também teve de aplicar-se. Embora em menor número, o Newcastle teve oportunidades para marcar e não desistiu de chegar ao golo até ao último instante do encontro.

O 0-0 não espelha em nada o que se passou no relvado, mas a verdade é que o Liverpool soma o segundo empate consecutivo e, com esta igualdade, pode ser apanhado pelo Manchester United no primeiro lugar. Para isso, a equipa de Old Trafford terá de vencer o próximo jogo com o Aston Villa, dia 1.