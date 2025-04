De olho no regresso à Champions, o Newcastle foi implacável na visita ao Leicester, triunfando por 0-3 na noite desta segunda-feira. Neste duelo da 31.ª jornada da Premier League, o lateral Ricardo Pereira foi a jogo entre os anfitriões aos 74 minutos.

Os “Magpies” construíram o triunfo na primeira parte, com golos dos extremos Jacob Murphy, aos 2 e 11 minutos, e de Harvey Barnes, aos 34m.

A turma de Eddie Howe, que guarda um jogo em atraso, aproveitou os empates de Manchester City e Chelsea para subir a quinto classificado, com 53 pontos, igualando os “Blues” (4.º).

Ao cabo de três triunfos consecutivos na Premier League, o Newcastle recebe o Manchester United (13.º), na tarde de domingo (16h30).

Quanto ao Leicester, o pesadelo dos comandados de Van Nistelrooy prossegue, com a oitava derrota consecutiva na Premier League. Por isso, as raposas ocupam o 19.º e penúltimo lugar, com 17 pontos. Por isso, a zona segura está a 15 pontos.