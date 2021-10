Nem sempre os heróis de um jogo estão dentro das quatro linhas e o jogo deste domingo entre o Newcastle e o Tottenham é um bom exemplo disso.

Um adepto sentiu-se mal numa das bancadas do St. James Park. Reguilon apercebeu-se e alertou o árbitro, que interrompeu o jogo, e Eric Dier foi chamar as equipas médicas. Mas, antes que as equipas médicas tivessem chegado ao local, já o homem estava a ser assistido por profissionais de saúde que estavam nas bancadas.

Tom Prichard foi um dos primeiros a ajudar. «Tudo aconteceu muito depressa», contou o médico à BBC.

«Eu estava sentado no Gallowgate End e pude ver que algo estava a acontecer. Os adeptos estavam a chamar os stewards e a equipa médica e havia uma mulher a fazer manobras de reanimação. Como médico A&E [acidentes e emergência], fui oferecer a minha ajuda», explicou.

«Ele estava em paragem cardíaca. É algo que vejo frequentemente no trabalho, mas nunca tinha tido de lidar com isso fora do hospital», continuou o médico.

«Outro amigo meu, o Matt, que estava sentado ao meu lado, veio ajudar e demos-lhe um choque através do desfibrilador. Os serviços de emergência chegaram depressa e tomaram depois conta da situação. Ele teve muita sorte porque muito rapidamente chegou um médico de cuidados intensivos e um cardiologista e conseguimos trazê-lo de volta», contou ainda Tom Prichard, que relatou o que sentiu quando o estádio o tratou depois como um herói.

«Não fui só eu, vários pessoas ajudaram, mas quando estava a voltar para o meu lugar e milhares de adeptos estavam a cantar «herói» para mim foi um dos melhores momentos da minha vida.

Mais tarde, o Newcastle esclareceu que o adepto transportado para o hospital «está estável» e desejou que este recupere rapidamente.