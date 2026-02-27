Neymar deu um recital à chuva para oferecer a primeira vitória do Santos no Brasileirão. Porém, pelo meio, houve conflitos com um jogador que o brasileiro bem conhece.

Já na primeira parte, Neymar e Thiago Mendes, do Vasco, encararam-se de forma conflituosa. No momento, e como árbitro ao lado, Neymar acabou por cair no relvado alegando que o adversário havia dado uma cabeçada.

O árbitro da partida mandou seguir. Ao intervalo, o ex-Barcelona e PSG comentou o acontecimento na flash. Neymar recordou que, já quando representava os franceses em 2020, o mesmo Thiago Mendes acabou por lesioná-lo com gravidade.

«É sempre ele. Sempre ele a arranjar confusão e a querer dar uma de machão. É sempre assim. Com todo o respeito é um "babaca" [ndr.: idiota]», começou por referir, claramente incomodado com a situação.

E continuou. «Já me lesionou uma vez no PSG. Prometeu que hoje faria o mesmo. Vamos ver se é homem suficiente para lesionar-me de novo» concluiu.

Apesar dos atritos – e da alegada ameaça feita por Thiago Mendes – Neymar não saiu lesionado do jogo. E mais. O jogador da formação santista foi figura chave para o primeiro triunfo do clube paulista no Brasileirão de 2026.