Na conferência de imprensa de Pedro Neto estavam vários jogadores brasileiros, que colocaram várias questões relacionadas com Neymar e o futebol brasileiro.

Já disse que admira Neymar, porquê?

O Neymar é um jogador que marcou muito a minha geração, até pela alegria e pelo que fez em campo. O facto de ter entrado em campo ontem e ter sido celebrado mais que um golo, é a prova disso e, pronto, merece também pelo facto daquilo que passou . Sem dúvida, que marcou a minha infância, tal como eu disse, devido à maneira de jogar, à maneira de vivenciar o futebol, é uma coisa que ficou sempre marcada na minha pessoa também.

Tem visto outros jogos? O que acha do Brasil?

«Sinceramente não vejo muito futebol, para além do nosso. Por isso não tenho estado muito atento aos resultados, nem às exibições do Brasil, como, por exemplo, ontem contra a Escócia. O que sim, estive atento, tal como já disse, é às outras equipas contra quem podemos jogar. Às vezes acontece ver outros, não eu costumo fazer isso.»

O ano passado defrontou o Flamengo no Mundial de Clubes, o que retirou desse jogo?

«O que eu trouxe dessa experiência foi o facto de que o Flamengo, eu falei na altura até, ter sido um jogo muito difícil. Até aquela altura tinha sido o jogo mais difícil que nós tínhamos enfrentado, pela intensidade, pela maneira de jogar, pela maneira de vivenciar o jogo, pela atmosfera que também houve, porque os brasileiros estavam em peso no estádio. E é a tal coisa, como foi perguntada, o ambiente amanhã vai ser parecido, a intensidade do jogo vai ser parecida, a vivência e a intensidade vão ser parecidas, e é para isso que nós temos de estar preparados.»