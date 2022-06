Tite, selecionador do Brasil, falou nesta segunda-feira sobre o papel de Neymar na «canarinha», numa altura em que se aproxima o Campeonato do Mundo de 2022, que pode ser a última grande competição do avançado.

«Ele não é problema, ele é solução. Às vezes falam que ali ele vai errar mais. A posição dele faz com que ele erre mais», começou por dizer o técnico.

Neymar tem sido utilizado por Tite numa posição mais interior, ao contrário do que acontecia quando o treinador chegou à seleção do Brasil, em 2016.

«Se um técnico coloca o Neymar numa ala, eu a assistir ao jogo vou chamá-lo de burro. Um jogador com essas qualidades, colocar no flanco, restringe muito a capacidade criativa. Criatividade não é constância, ela é eventualidade, ela é circunstancial. Ele vai errar mais, vai sim, porque a capacidade criativa e o local em que ele está exigem isso», salientou o técnico.