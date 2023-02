Neymar celebrou neste domingo o seu 31.º aniversário e preparou - como é seu timbre - mais uma festa de arromba em Paris. Companheiros de equipa como Messi, Verratti ou Hakimi fizeram questão de comparecer no evento privado.

Nas redes sociais, Neymar aproveitou ainda a data especial para assumir o reatamento do namoro com Bruna Biancardi, depois das informações que apontavam para a reaproximação do casal, que se separou em agosto de 2022.

«Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo», escreveu a influencer, para uma resposta curta do jogador brasileiro do Paris Saint-Germain: «Te amo».

