Pai de Neymar: «O meu filho pensou em deixar de jogar futebol»
Pai do craque brasileiro conta que Neymar ponderou abandonar os relvados após a última lesão
Pai do craque brasileiro conta que Neymar ponderou abandonar os relvados após a última lesão
O pai e empresário de Neymar revelou que o atleta ponderou terminar carreira depois da última lesão sofrida. Numa entrevista recente, o progenitor conta mesmo que o jogador pensou em desistir de tudo e nem sequer ser operado.
«Cheguei a casa do meu filho e ele disse-me que não aguentava mais, que nem sabia se valia a pena operar... que para ele já chegava», referiu.
«Aí eu perguntei: 'Então para que vamos operar? Mas filho, se quiseres fazer a operação para te focares na tua recuperação, eu estou contigo. Falta tão pouco. Faltam só seis meses, não vamos desistir agora. Então quando ele voltou e fez o golo... foi incrível.»
Recorde-se, Neymar conta com um vasto historial de lesões e teve, só em 2025, quatro paragens que o afastaram dos relvados.
No total, o internacional brasileiro já foi obrigado a parar durante 1535 dias devido a problemas físicos, o que equivale a 259 jogos.
Neymar Pai diz que Neymar Jr. pensou em parar de jogador futebol após a última lesão.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 3, 2026
“Não aguento mais. Vamos operar, mas nem sei se vale a pena, pai. Pra mim já deu.”
📽️Instagram/rafael.teclatpic.twitter.com/PNiKAGTQRg