O pai e empresário de Neymar revelou que o atleta ponderou terminar carreira depois da última lesão sofrida. Numa entrevista recente, o progenitor conta mesmo que o jogador pensou em desistir de tudo e nem sequer ser operado.

«Cheguei a casa do meu filho e ele disse-me que não aguentava mais, que nem sabia se valia a pena operar... que para ele já chegava», referiu.

«Aí eu perguntei: 'Então para que vamos operar? Mas filho, se quiseres fazer a operação para te focares na tua recuperação, eu estou contigo. Falta tão pouco. Faltam só seis meses, não vamos desistir agora. Então quando ele voltou e fez o golo... foi incrível.»

Recorde-se, Neymar conta com um vasto historial de lesões e teve, só em 2025, quatro paragens que o afastaram dos relvados.

No total, o internacional brasileiro já foi obrigado a parar durante 1535 dias devido a problemas físicos, o que equivale a 259 jogos.