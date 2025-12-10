O ano era 2012. Um «menino», que sofria de leucemia (cancro), teve um encontro especial com um «príncipe» que surgia no Santos. Pediu a esse príncipe um desejo: que fizesse uma «dancinha» quando marcasse o próximo golo.

Está recordado dessa história? Falamos de Neymar e do «menino da dancinha». O encontro com o craque do Santos correu o mundo. Até porque, no jogo seguinte, o avançado santista cumpriu a promessa ao fazer a famosa dancinha.

Pois bem, 13 anos depois os protagonistas desta história reencontraram-se. Muito tempo se passou. Neymar viveu a aventura da Europa, teve uma curta passagem na Arábia Saudita e regressou ao Santos.

Já o menino - o Matheus - tem agora 19 anos e... venceu o cancro! O Santos, depois de garantir a manutenção no Brasileirão, promoveu um reencontro emocionante. Matheus, claramente comovido, confessou que tanto Neymar como o Santos foram «forças» importantes para vencer a leucemia.

Neymar - visivelmente agradado por ver o «menino» grande, saudável e «bonitão» - ofereceu uma camisola no final, para assim assinalar o reencontro. Mas, antes disso, replicaram a famosa dança!

Ora veja o vídeo do momento: