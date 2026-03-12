Madalena Aragão e Bruna Biancardi, namoradas de João Neves e Neymar, respetivamente, brilharam durante o desfile da Louis Vuitton, na Semana de Moda de Paris.

As duas companheiras dos craques fizeram questão de marcar presença num dos eventos de moda mais importantes e espalharam glamour, como mostraram nas redes sociais.