Neymar
FOTOS: namoradas de João Neves e Neymar brilham em Paris
Madalena Aragão e Bruna Biancardi até foram fotografadas juntas
Madalena Aragão e Bruna Biancardi, namoradas de João Neves e Neymar, respetivamente, brilharam durante o desfile da Louis Vuitton, na Semana de Moda de Paris.
As duas companheiras dos craques fizeram questão de marcar presença num dos eventos de moda mais importantes e espalharam glamour, como mostraram nas redes sociais.
