Com apenas dois jogos disputados pelo Al-Hilal de Jorge Jesus em 2024, Neymar recordou, em entrevista ao ex-Bola de Ouro Romário, algumas histórias com o treinador português na Arábia, nos treinos naturalmente...

Quando perguntado pelo técnico, Neymar começa por soltar uma gargalhada. Os dois, aliás, riem muito.

«O velho é embaçado [complicado], é difícil de falar dele», começa por responder Neymar, antes de, ligeiramente mais sério, acaba por elogiar o português.

«Trabalho com ele há um ano, mas não a full-time. Com a minha lesão no joelho, vinha várias vezes para o Brasil e depois voltava. Mas ele é uma pessoa muito sincera. Se estás mal ele diz, se estás bem ele diz. Como treinador, ele é muito bom. Trabalha muito bem a equipa, chega até a ser chato, e é por isso que ele é um vencedor.», referiu o brasileiro.

Ainda assim, o melhor comentário sobre o técnico de 70 anos surgiu quando Neymar recordou a vez em que Jesus lhe tentou ensinar a bater pénaltis.

«Gosto dele porque é uma pessoa que trata-me super bem. Morro a rir com ele. Houve uma altura que queria ensinar-me a marcar penáltis. Disse-lhe: 'Quer ensinar o padre a rezar a missa?», recordou o jogador de 32 anos entre risos.

Ora veja: