Novamente fora dos relvados do Al-Hilal, Neymar concedeu uma entrevista ao ex-Bola de Ouro Romário e abordou o tempo que passou em França, ao serviço do PSG. Nesse sentido, o brasileiro recordou a relação com Mbappé e explicou porque é que as coisas não deram certo em Paris, pelo menos da forma esperada.

Quando Romário introduz o tópico Mbappé, considerando-o um «chato», Neymar abre o jogo e deixa em pratos limpos a relação que mantinha com o prodígio francês na altura.

«Tenho as minhas coisas com Mbappé, tivemos uma pequena discussão, mas ele foi fundamental para nós quando chegou. Eu chamava-lhe 'Golden Boy'. Sempre joguei com ele, dizia-lhe que ia ser um dos melhores. Ajudava-o sempre, falava com ele, ele vinha a minha casa, jantávamos juntos», começou por explicar.

Depois, Messi chegou a Paris e as coisas começaram a mudar.

«Tivemos alguns bons anos de parceria, mas depois da chegada do Messi, o Mbappé ficou um pouco ciumento. E depois houve algumas discussões, uma mudança de comportamento.»

O brasileiro disse depois que o problema no PSG é bem conhecidos de todos: «Os egos».

«É bom ter egos, mas é preciso saber que não se joga sozinho. Quase toda a gente tinha um grande ego, isso não pode funcionar. Se ninguém corre e ninguém ajuda, é impossível ganhar alguma coisa.»