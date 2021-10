Kylian Mbappé deu uma longa entrevista ao L’Equipe em que falou sobre como é jogar com Messi, o episódio de descontentamento com Neymar, a vontade de deixar o PSG no mercado de versão de 2021 e o futuro.

O internacional francês admitiu que nunca pensou em ser companheiro de equipa de Lionel Messi. «Nunca o imaginei a vir para cá. Ele é um dos poucos jogadores que coloquei na caixa 'impossível jogar com ele'. Para mim, ele nunca iria deixar Barcelona.»

«Eu saboreio cada momento ao lado dele», garantiu. «Nunca devemos esquecer que é um privilégio. Ele é alguém que adora futebol. Fala com todos, tenta encaixar-se ao seu jeito, mesmo que seja um pouco tímido. Mas em campo ele não é tímido», contou Mbappé.

«Quando Neymar chegou foi parecido, algo realmente extraordinário. Mas Messi é outra coisa. É incrível pensar que a única outra camisola que ele usou, além do Barcelona, é o PSG. Temos que perceber que isso é algo extraordinário», frisou.

Questionado sobre como se faz funcionar uma equipa com tantas estrelas, Mbappé afirmou: «Quando só jogas com grandes jogadores, tens de fazer concessões. Já não és o único grande jogador, já não és tu e os outros, são todos juntos. Porque tudo o que queremos é vencer.»

«Quando tens o Messi na equipa, sabes que ele tem que fazer um pouco menos para ter fôlego e estar mais lúcido para marcar. Então, se tiveres que ir, vais. Não há problema, é uma hierarquia estabelecida. Eu concordo em correr quando Messi estiver a caminhar, sem problemas! É o Messi, de qualquer maneira», frisou Mbappé.

Mbappé falou ainda sobre as imagens partilhadas em que surge a reclamar que Neymar não lhe passa a bola. «Sim, eu disse isso», admitiu, frisando:

«São coisas que acontecem constantemente no futebol. Não é preciso estar a destacar isso. Logo a seguir conversei com ele. Já trocámos muitos comentários assim no passado e vai continuar, porque queremos vencer, mas não há ressentimentos. Não há porque respeito o jogador e o homem e admiro o que ele é.»

Mbappé, que tinha dito numa entrevista à RMC Sport que pediu para deixar o PSG no último verão, revelou o destino. «Se tivesse saído este verão, teria sido apenas para o Real Madrid.»

E no futuro? «Há um mês e meio, dois meses, que já não discutimos a renovação», começou por dizer Mbappé, que não tem, contudo, certezas sobre como será a partir da próxima época.

«Já estou no futebol há tempo suficiente para saber que a verdade de ontem não é a verdade de hoje nem a de amanhã. Se me dissessem que Messi ia jogar pelo PSG, não teria acreditado. Portanto, não sabemos o que pode acontecer.»