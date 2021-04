O PSG está nas meias-finais da Liga dos Campeões, deixando pelo caminho do campeão Bayern Munique, e Neymar, eleito o homem do jogo, foi questionado sobre as declarações de Joshua Kimmich, que tinha dito que os alemães iam passar porque eram a melhor equipa.

No final do encontro, o brasileiro comemorou mesmo em frente ao jogador alemão, mas, em declarações ao TNT Sports Brasil, Neymar garante que não foi provocação e até recorda um ditado curioso.

«Não foi provocação, comemorei com o Leo [Paredes]. So vi o Leo na minha frente e comemorei com ele e, pelo destino, foi na frente do Kimmich», começou por dizer, respondendo depois à frase do alemão.

«Como diz o ditado: Podes ter a posse de bola que for, podes 'cantar' a mulher a noite inteira e vem um e em cinco minutos leva-a».

O jogador brasileiro foi ainda questionado sobre se o seu futuro será no PSG: «Isso nem é mais assunto. É óbvio que me sinto muito à vontade no PSG, sinto-me em casa, mais feliz do que estava antes.»

