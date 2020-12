O Lyon venceu este domingo o PSG, por 1-0, passando para a liderança da Ligue 1, partilhada com o Lille.

«É uma grande satisfação. É uma vitória que nos permite voltar ao topo. Jogámos uma partida séria, o que mostra toda a qualidade do Lyon», disse o presidente do clube, Jean-Michel Aulas, citado pelo site oficial do clube.

O encontro ficou marcado pela lesão de Neymar, após entrada de Thiago Mendes, que viu o vermelho direto pelo lance, e, para o presidente do Lyon, «a expulsão estragou a festa», porque o jogador «não merecia».

Thiago Mendes já fez entretanto um vídeo nas redes sociais a pedir desculpa a Neymar.